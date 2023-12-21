Такси до Буковеля — сколько стоит добраться до курорта

Буковель с высоты птичьего полета. Фото: Bukovel

Добраться до горнолыжного курорта "Буковель" еще то испытание, ведь цены на такси заоблачные. Так, дороже всего добираться на отдых из Львова и Черновцов.

Об этом сообщает Апостроф.

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Сколько стоит такси в Буковель

Так, ездить на такси даже по Буковелю прихоть не из дешевых — 250 гривен, а вот из других ближайших городов добраться до курорта будет стоить от 600 грн:

Буковель — Ворохта — 600 грн;

Буковель — Яблоница — 800 грн;

Буковель — Яремче — 1 тыс. грн;

Буковель — Ясиня — 1 тыс. грн;

Буковель — Ивано-Франковск — 2,4 тыс. грн.

Цены на такси в Буковель. Фото: apostrophe.ua

Маршрут из Черновцов в Буковель стоит 5 тыс. грн, расстояние до курорта составляет 170 км и время в пути около 3 часов. Самый дорогой маршрут Львов — Буковель, ведь путешествие обойдется в 6 тыс. грн на расстояние 231 км в течение 3 часов 54 мин.

В издании добавили, что опытные путешественники рекомендуют автобусный маршрут Киев — Буковель как лучший способ перемещения из Львова в Буковель. Средняя стоимость билета составляет около 200 грн.

Напомним, что Новый год в Буковеле могут позволить себе не все, ведь средние цены на новогодний уик-энд стартуют от 20 000 грн за гостиничный номер. Однако есть и бюджетные варианты, правда, они не в Буковеле, а в соседних селах.