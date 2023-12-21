Таксі до Буковелю — скільки коштує дістатися курорту

Буковель із висоти пташиного польоту. Фото: Bukovel

Дістатися гірськолижного курорту "Буковель" ще те випробування, адже ціни на таксі захмарні. Так, найдорожче добиратися на відпочинок зі Львова та Чернівців.

Про це повідомляє Апостроф.

Читайте також:

Скільки коштує таксі до Буковелю

Так, їздити на таксі навіть Буковелем забаганка не з дешевих — 250 гривень, а от з інших найближчих міст дістатися курорту коштуватиме від 600 грн:

Буковель — Ворохта — 600 грн;

Буковель — Яблуниця — 800 грн;

Буковель — Яремче — 1 тис. грн;

Буковель — Ясіня — 1 тис. грн;

Буковель — Івано-Франківськ — 2,4 тис. грн.

Ціни на таксі до Буковелю. Фото: apostrophe.ua

Маршрут із Чернівців до Буковелю коштує 5 тис. грн, відстань до курорту становить 170 км і час у дорозі близько 3 год. Найдорожчий маршрут Львів — Буковель, адже подорож обійдеться у 6 тис. грн на відстань 231 км протягом 3 год. 54 хв.

У виданні додали, що досвідчені мандрівники рекомендують автобусний маршрут Київ — Буковель як найкращий спосіб переміщення зі Львова до Буковелю. Середня вартість квитка становить близько 200 грн.

Нагадаємо, що Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда, вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах.