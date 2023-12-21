Таксі до Буковелю — скільки коштує дістатися курорту
Дістатися гірськолижного курорту "Буковель" ще те випробування, адже ціни на таксі захмарні. Так, найдорожче добиратися на відпочинок зі Львова та Чернівців.
Про це повідомляє Апостроф.
Скільки коштує таксі до Буковелю
Так, їздити на таксі навіть Буковелем забаганка не з дешевих — 250 гривень, а от з інших найближчих міст дістатися курорту коштуватиме від 600 грн:
- Буковель — Ворохта — 600 грн;
- Буковель — Яблуниця — 800 грн;
- Буковель — Яремче — 1 тис. грн;
- Буковель — Ясіня — 1 тис. грн;
- Буковель — Івано-Франківськ — 2,4 тис. грн.
Маршрут із Чернівців до Буковелю коштує 5 тис. грн, відстань до курорту становить 170 км і час у дорозі близько 3 год. Найдорожчий маршрут Львів — Буковель, адже подорож обійдеться у 6 тис. грн на відстань 231 км протягом 3 год. 54 хв.
У виданні додали, що досвідчені мандрівники рекомендують автобусний маршрут Київ — Буковель як найкращий спосіб переміщення зі Львова до Буковелю. Середня вартість квитка становить близько 200 грн.
Нагадаємо, що Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда, вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах.
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