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Таксі до Буковелю — скільки коштує дістатися курорту

21 грудня 2023 01:19
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Інна Буряк
редактор
Таксі до Буковелю — скільки коштує дістатися курорту
Буковель із висоти пташиного польоту. Фото: Bukovel
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дістатися гірськолижного курорту "Буковель" ще те випробування, адже ціни на таксі захмарні. Так, найдорожче добиратися на відпочинок зі Львова та Чернівців.

Про це повідомляє Апостроф

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Скільки коштує таксі до Буковелю

Так, їздити на таксі навіть Буковелем забаганка не з дешевих — 250 гривень, а от з інших найближчих міст дістатися курорту коштуватиме від 600 грн:

  • Буковель — Ворохта — 600 грн;
  • Буковель — Яблуниця — 800 грн;
  • Буковель — Яремче — 1 тис. грн;
  • Буковель — Ясіня — 1 тис. грн;
  • Буковель — Івано-Франківськ — 2,4 тис. грн.
Ціни на таксі до Буковелю
Ціни на таксі до Буковелю. Фото: apostrophe.ua

Маршрут із Чернівців до Буковелю коштує 5 тис. грн, відстань до курорту становить 170 км і час у дорозі близько 3 год. Найдорожчий маршрут Львів — Буковель, адже подорож обійдеться у 6 тис. грн на відстань 231 км протягом 3 год. 54 хв.

У виданні додали, що досвідчені мандрівники рекомендують автобусний маршрут Київ — Буковель як найкращий спосіб переміщення зі Львова до Буковелю. Середня вартість квитка становить близько 200 грн.

Нагадаємо, що Новий рік в Буковелі можуть дозволити собі не всі, адже середні ціни на новорічний вікенд стартують від 20 000 грн за готельний номер. Однак є і бюджетні варіанти, щоправда, вони не в самому Буковелі, а в сусідніх селах. 

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