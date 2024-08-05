В чем опасность Telegram для Украины – нардеп призвал запретить приложение

Приложение Telegram на экране телефона. Фото иллюстративное: pexels.com

Народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев призвал запретить в Украине мессенджер Telegram из-за его опасности и прямой связи с РФ. По мнению нардепа, ресурсов и возможности для регуляции работы мессенджера Telegram в Украине, как и других соцсетей, "нет и не будет". Поэтому Telegram необходимо закрыть — как сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил в интервью РБК-Украина в понедельник, 5 августа.

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В чем опасность Telegram

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы — не будет Украины. Потому что ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", — отмечает Потураев.

Нардеп считает, что единственной реакцией, учитывая отсутствие ресурсов и возможностей регуляции Telegram в Украине, является его отключение подобно российским соцсетям "Вконтакте" и "Одноклассники". По словам чиновника, для прекращения работы приложения в Украине есть технические возможности.

Органы власти в Telegram

Относительно использования мессенджера Telegram органами власти, Потураев отметил, что это проблема, которая будет дорого всем стоить, "и тем, кто этим пользуется, в первую очередь".

"Когда у тебя 80% населения пользуется немодерированной соцсетью, причем принципиально немодерированной, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить", — сказал Потураев.

По мнению чиновника, решить проблему помог бы законопроект, суть которого будет в том, что "либо сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".