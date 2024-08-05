У чому небезпека Telegram для України — нардеп закликав заборонити застосунок

Застосунок Telegram на екрані телефону. Фото ілюстративне: pexels.com

Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв закликав заборонити в Україні месенджер Telegram через його небезпеку та прямий зв'язок з РФ. На думку нардепа, ресурсів і можливості для регуляції роботи месенджера Telegram в України, як і інших соцмереж, "немає і не буде". Тому Telegram необхідно закрити — мережі "Вконтакте" та "Одноклассники".

Про це голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив в інтервʼю РБК-Україна у понеділок, 5 серпня.

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У чому небезпека Telegram

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози — не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", — наголошує Потураєв.

Нардеп вважає, що єдиною реакцією, враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Telegram в України, є його відключення подібно російським соцмережам "Вконтакте" та "Одноклассники". За словами посадовця, для припинення роботи застосунку в України є технічні можливості.

Органи влади у Telegram

Щодо використання месенджера Telegram органами влади, Потураєв наголосив, що це проблема, яка буде дорого всім коштувати, "і тим хто цим користується, в першу чергу".

"Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацію з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати", — сказав Потураєв.

На думку посадовця, розв'язати проблему допоміг би законопроєкт, суть якого буде в тому, що "або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".