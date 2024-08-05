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В Слуге народа ответили, нужно ли выделять финансирование на телемарафон в дальнейшем

5 августа 2024 10:23
Виктория Козырь - редактор
В Слуге народа прокомментировали дальнейшее финансирование телемарафона
Эфир телемарафона. Фото: скриншот
Виктория Козырь - редактор

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев ответил, нужно ли в дальнейшем финансировать телемарафон. По его словам, пока он не оправдывает выделенные на него средства.

Об этом Никита Потураев рассказал в интервью "РБК-Украина" в понедельник, 5 августа.

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Потураев отметил, что к телемарафону возникают обоснованные вопросы, в связи с чем важно искать какие-либо решения перед тем, как задать вопрос о продолжении его финансирования.

Он упомянул о Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ), имеющей значительный бюджет. Несмотря на то, что НОТУ известна своей правдивостью, время от времени у них случаются ошибки и отклонения от абсолютной политической нейтральности.

"Но такое случается везде, и на BBC тоже. Потому что каждый человек, который работает в медиа — это живой человек, со своими вкусами, предпочтениями, видением ситуации, и определенная личностная оптика все равно есть. И это нормально", — отметил Потураев.

Комментируя нарушение политической нейтральности на телемарафоне, он отметил, что не поддерживает это. Однако глава комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики отметил, что марафон сейчас организован частными производителями, которые никогда раньше не были обязаны придерживаться этого принципа. В частности, соответствующие "искажения" вызывают замечания со стороны западных партнеров.

Потураев убежден, что телемарафон предоставляет качественную информацию.

"Это профессиональные команды, журналисты, которые ответственно относятся к своей работе, и они не транслируют фейки. Когда говорят, что марафон — в розовых очках, он не говорит о проблемах... Во-первых, я с этим не согласен, потому что в марафоне говорят о проблемах. А в других медиа, что, только о проблемах и говорят? Да нет. Говорят о разном", — заявил он.

Потураев отметил, что в отношении марафона есть обоснованные вопросы, и его показатели показывали снижение в течение 2024 года. Поэтому перед рассмотрением вопроса о продлении финансирования необходимо искать эффективные решения.

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