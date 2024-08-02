Скандал с тендером на восстановление Охматдета — детали

Тендер на восстановление "Охматдета" отменят — в Минздраве рассказали подробности
Тендер на восстановление детской больницы "Охматдет", которую атаковали ракетами оккупанты, будет отменен. Вместо этого его проведут заново.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в пятницу, 2 августа.
Новый тендер проведут через ProZorro
Как отметил глава министерства, тендер на восстановление детской больницы будут проводить на Prozorro в течение 7-16 дней.
Он также отметил, что деньги, собранные на нужды этой детской больницы, будут перечислены на ее казначейский счет.
На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" поступило 312 млн грн, на благотворительный фонд "Охматдет" — 378 млн грн, 320 млн грн собрали через платформу United24, еще 100 млн грн выделило правительство из резервного фонда. Также деньги выделяли партнеры.
"Каждое решение будет контролировать наблюдательный совет, в который войдут представители Минздрава, администрации "Охматдета" и шесть благотворителей, пожертвовавших наибольшую сумму на восстановление", — сказал Ляшко.
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