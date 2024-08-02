Скандал із тендером на відбудову Охматдиту — деталі

Руйнування в лікарні "Охматдит" внаслідок російської атаки. Фото: Радіо Свобода

Тендер на відбудову дитячої лікарні "Охматдит", яку атакували ракетами окупанти, буде скасовано. Натомість його проведуть заново.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на пресконференції у п’ятницю, 2 серпня.

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Як зазначив очільник міністерства, тендер на відбудову дитячої лікарні проводитимуть на Prozorro протягом 7–16 днів.

Він також зазначив, що гроші, зібрані на потреби цієї дитячої лікарні, перерахують на її казначейський рахунок.

На благодійний рахунок безпосередньо закладу "Охматдит" надійшло 312 млн грн, на благодійний фонд "Охматдиту" – 378 млн грн, 320 млн грн зібрали через платформу United24, ще 100 млн грн виділив уряд з резервного фонду. Також гроші виділяли партнери.

"Кожне рішення контролюватиме наглядова рада, до якої ввійдуть представники МОЗ, адміністрації "Охматдиту" та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення", — сказав Ляшко.