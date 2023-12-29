Тернопольский суд осудил полицейского, задержавшего судью

Судебный вердикт. Иллюстративное фото: bankruptsy-ua.com

Горрайонный суд Тернополя присудил испытательный срок лишения свободы патрульному полицейскому. Предварительно он задержал судью за нарушение последним правил дорожного движения.

Об этом говорится в вердикте суда, пишет Телевизионная служба новостей.

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Что предшествовало задержанию

Как сообщается, в конце марта текущего года на автотрассе "Стрый-Умань-Днепр-Изварино" вблизи села Смыковцы Тернопольской области полицейский остановил автомобиль из-за превышения скорости. За рулем находился председатель Тульчинского райсуда Винницкой области.

Судья-нарушитель показал правоохранителю свое судейское удостоверение и предоставил другие документы. Когда он хотел уехать, патрульный решил составить на него админпротокол. Но тот проигнорировал правоохранителя и уехал. Экипаж догнал автомобиль нарушителя, задержал его и доставил в полицейский участок, где он пробыл почти два часа.

Судебные материалы сообщают, что такой поступок "нарушил требования законодательства, в частности, норм статьи 126 Конституции Украины и статьи 49 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" о запрете задерживать судей, кроме случаев предусмотренных Законом".

"Зная, что задержанный является действующим судьей и председателем Тульчинского районного суда Винницкой области, не имея законных оснований для задержания, превышая свои служебные полномочия, умышленно, незаконно, в порядке ст. 261 КУоАП, осуществил задержание, при этом применив к нему специальные средства наручники, а также доставление его в Тернопольское районное управление полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, где он, будучи задержанным, находился до 15 часов 30 минут 31.03.2023, при этом в наручниках до 14 часов 27 минут 31.03. 2023, в результате чего потерпевшему вызвана боль и уязвлено личное достоинство", — говорится в материалах суда.

Полицейского обвинили в нарушении ч.2 ст.365 УКУ "Превышение служебных полномочий".

Версия полицейского и вердикт суда

На суде полицейский вину признал частично. Он пояснил, что остановил авто судьи, потому что тот двигался со скоростью 110 км/ч при разрешенных 50 км/ч. Тогда нарушитель начал ему объяснять, что TruCam неправильно установлена, а затем показал документ, который полицейский не успел рассмотреть.

Правоохранитель добавил, что нарушитель вел себя дерзко, агрессивно, а затем без разрешения уехал. После того как его догнал экипаж, судья сам согласился проехать в отделение и разрешил надеть наручники. Он извинился перед судьей, и просил строго его не наказывать.

Суд признал патрульного виновным по ч.2 ст.365 УКУ, и назначил три года лишения свободы с лишением права занимать должности в органах Нацполиции на год. Но впоследствии присудил один год испытательного срока.

Напомним, что ранее суд города избрал меры пресечения двум работникам Тернопольского ТЦК СП, которые беспощадно пытали мужчин. Также обоих подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.

Также недавно правоохранителями была ликвидирована еще одна коррупционная схема получения денег за оформление права собственности на землю. К ней был причастен депутат Тернопольского районного совета, по совместительству заместитель руководителя местной территориальной общины.