Тернопільський суд засудив поліцейського, який затримав суддю

Судовий вердикт. Ілюстративне фото: bankruptsy-ua.com

Міськрайонний суд Тернополя присудив іспитовий термін позбавлення волі патрульному поліцейському. Попередньо, він затримав суддю за порушення останнім правил дорожнього руху.

Про це йдеться у вердикті суду, пише Телевізійна служба новин.

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Що передувало затриманню

Як повідомляється, наприкінці березня поточного року на автотрасі "Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине" поблизу села Смиківці Тернопільської області поліцейський зупинив автомобіль через перевищення швидкості. За кермом був голова Тульчинського райсуду Вінницької області.

Суддя-порушник показав правоохоронцю своє суддівське посвідчення та надав інші документи. Коли він хотів поїхати геть, патрульний вирішив скласти на нього адмінпротокол. Але той проігнорував правоохоронця, та поїхав геть. Екіпаж наздогнав авто порушника, затримав його та доправив у поліцейську дільницю, де той пробув майже дві години.

Судові матеріали повідомляють, що такий вчинок "порушив вимоги законодавства, зокрема норм статті 126 Конституції України та статті 49 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" про заборону затримувати суддів, крім випадків передбачених Законом".

"Знаючи, що затриманий є чинним суддею та головою Тульчинського районного суду Вінницької області, не маючи законних підстав для затримання, перевищуючи свої службові повноваження, умисно, незаконно, в порядку ст. 261 КУпАП, здійснив затримання, при цьому застосувавши до нього спеціальні засоби кайданки, а також доставлення його до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, де він, будучи затриманим, перебував до 15 год. 30 хв. 31.03.2023, при цьому в кайданках до 14 год. 27 хв. 31.03.2023, внаслідок чого потерпілому спричинено біль та ображено особисту гідність", — йдеться у матеріалах суду.

Поліціянта звинуватили у порушенні ч.2 ст.365 ККУ "Перевищення службових повноважень".

Версія поліцейського та вердикт суду

На суді поліцейський провину визнав частково. Він пояснив, що зупинив авто судді, бо той рухався зі швидкістю 110 км/год при дозволених 50 км/год. Тоді порушник почав йому пояснювати, що TruCam неправильно встановлена, а потім показав документ, який поліціянт не встиг роздивитись.

Правоохоронець додав, що порушник поводив себе зухвало, агресивно, а потім без дозволу поїхав геть. Після того, як його наздогнав екіпаж, суддя сам погодився проїхати у відділок, та дозволив надягнути на себе кайданки. Він перепросив у судді та просив суворо його не карати.

Суд визнав патрульного винним за ч.2 ст.365 ККУ присудив три роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах Нацполіції на рік. Але згодом присудив один рік іспитового терміну.

Нагадаємо, що раніше суд міста обрав запобіжні заходи двом працівникам Тернопільського ТЦК СП, які нещадно катували чоловіків. Також обох підозрюваних відсторонили від займаних посад.

Також не так давно правоохоронцями було ліквідовано ще одну корупційну схему одержання грошей за оформлення права власності на землю. До неї був причетний депутат Тернопільської районної ради, який за сумісництвом є заступником керівника місцевої територіальної громади.