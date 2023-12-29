Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow У Тернополі підлітки жорсткого побили інваліда — подробиці arrow

У Тернополі підлітки жорсткого побили інваліда — подробиці

29 грудня 2023 16:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Тернополі підлітки жорсткого побили інваліда — подробиці
Чоловіка силою тримає іншого за одяг. Ілюстративне фото: Pexels
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Тернополі група підлітків жорстоко побила ногами, руками, шваброю та ременем чоловіка з інвалідністю. У нього множинні забої голови та тіла та обмороження обох стоп.

Про це повідомляє Поліція Тернопільщини.

Читайте також:

Побиття чоловіка з інвалідністю у Тернополі

У Тернополі сталося побиття чоловіка з інвалідністю. За даними поліції, неповнолітні почали завдавати удари 26-річному чоловіку. Вони били його по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю.

"Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця", — вказали в поліції.

Чоловіка, якого у дворі виявив двірник, направили до лікарні. Внаслідок побиття у нього численні травми тіла важкого ступеня, зараз він у реанімації. Крім того, через перебування на вулиці без взуття у чоловіка обмороження кінцівок.

Як вказують у поліції, потерпілий — житель Тернополя 1997 року народження. Інвалідність у нього з дитинства.  

"Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі — сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району. Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт", — додали правоохоронці.

Зазначається, що винним у скоєнні побиття оголошено підозру та обрано запобіжний захід. Підлітки перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.
 

Речові докази побиття
Речові докази побиття. Фото: поліція
Швабра, якою побили чоловіка
Швабра, якою побили чоловіка. Фото: поліція
Частина швабри, якою побили чоловіка
Частина швабри, якою побили чоловіка. Фото: поліція
Двір, у якому знайшли чоловіка
Двір, у якому знайшли чоловіка. Фото: поліція
Скриншот допису поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Львівщині в одному з гуртожитків сталася жорстока бійка між студентами. У мережі поширили відео знущань старшокурсників.

Додамо, у Дніпрі підлітки вбили безпритульну жінку та скоїли інші жорстокі злочини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі