У Тернополі підлітки жорсткого побили інваліда — подробиці

Чоловіка силою тримає іншого за одяг. Ілюстративне фото: Pexels

У Тернополі група підлітків жорстоко побила ногами, руками, шваброю та ременем чоловіка з інвалідністю. У нього множинні забої голови та тіла та обмороження обох стоп.

Про це повідомляє Поліція Тернопільщини.

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Побиття чоловіка з інвалідністю у Тернополі

У Тернополі сталося побиття чоловіка з інвалідністю. За даними поліції, неповнолітні почали завдавати удари 26-річному чоловіку. Вони били його по голові та тілу руками та ногами, ременем й шваброю.

"Коли чоловік втратив свідомість, вони винесли його тіло у двір будинку і залишили там. Потерпілий пролежав на морозі всю ніч і лише вранці його побачила прибиральниця", — вказали в поліції.

Чоловіка, якого у дворі виявив двірник, направили до лікарні. Внаслідок побиття у нього численні травми тіла важкого ступеня, зараз він у реанімації. Крім того, через перебування на вулиці без взуття у чоловіка обмороження кінцівок.

Як вказують у поліції, потерпілий — житель Тернополя 1997 року народження. Інвалідність у нього з дитинства.

"Чоловіка в гості разом з товаришем запросили неповнолітні друзі — сімнадцятирічні хлопець та дівчина, жителі Чортківського району. Молоді люди розпивали спиртні напої, а потім між ними виник конфлікт", — додали правоохоронці.

Зазначається, що винним у скоєнні побиття оголошено підозру та обрано запобіжний захід. Підлітки перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк від п'яти до восьми років.



Речові докази побиття. Фото: поліція

Швабра, якою побили чоловіка. Фото: поліція

Частина швабри, якою побили чоловіка. Фото: поліція

Двір, у якому знайшли чоловіка. Фото: поліція

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Львівщині в одному з гуртожитків сталася жорстока бійка між студентами. У мережі поширили відео знущань старшокурсників.

Додамо, у Дніпрі підлітки вбили безпритульну жінку та скоїли інші жорстокі злочини.