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Террор России можно остановить только одним способом — Зеленский обратился к Западу

31 августа 2024 21:13
Валерия Барановская - редактор
Зеленский призвал Запад предоставить разрешение избивать по военным объектам России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Валерия Барановская - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о последствиях российских атак на Харьков. Также он призвал международных партнеров предоставить Украине больше средств для защиты и отметил необходимость ударов по российским военным объектам для остановки террора.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа.

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Зеленский сообщил, что в Харькове продолжается разбор завалов после вчерашних российских бомбардировок. В результате атак погибли шесть человек, 97 получили травмы.

"Девяносто семь человек были травмированы – всем оказана необходимая помощь. И это только в Харькове, только один день российских ударов. Сегодня с утра российские террористы били управляемыми авиабомбами и по Сумщине, и снова по Харьковщине", — отметил глава государства.

Он отметил, что такие террористические удары могут быть остановлены только путем ударов по российским военным объектам.

"Этот террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора", — отметил Зеленский.

По его словам, Украина каждый день говорит об этом с партнерами и убеждает их, предоставляя аргументы.

"Очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб - это сильный шаг, чтобы заставить Россию искать окончание войны и справедливого мира", — сказал Президент.

Он призвал Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Германию предоставить Украине дополнительные возможности для защиты, в частности, дальнобойные снаряды и ракеты.

"Мы же имеем с вами договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО. Важно как можно быстрее все это реализовать", — обратился к партнерам Зеленский.

Зеленский о ситуации на фронте

Президент Украины сообщил, что больше всего штурмов сейчас наблюдается на Покровском направлении.

"Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту", — заявил глава государства.

Также, по его данным, сегодня вместе с Главнокомандующим ВСУ были обсуждены детали наступательных операций, непосредственно активные действия в Курской области.

"Мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и выжимаем войну на российскую территорию", — подытожил Зеленский.

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