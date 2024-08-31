Украинская делегация в Вашингтоне обсудила поставки оружия и реализацию Формулы мира

Украинская делегация посетила США — с кем встретились и что обсудили
Украинская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом, где встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины (ОП) в субботу, 31 августа.
О чем говорилось на встрече
В ОП отмечают, что стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защите энергосистемы.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение.
"Наши с вами координация и совместные усилия очень важны. Мы вместе уже прошли долгий путь и многое сделали. Но сейчас настал особый момент, когда нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Важно правильно использовать этот момент", — сказал он.
В свою очередь министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребностях Сил обороны Украины.
В ходе встречи также шла речь о расширении совместного производства оружия, инвестициях в оборонный комплекс Украины, подготовке к имплементации Украинского договора, принятого на саммите НАТО, и реализации Формулы мира, включая будущие конференции.
Читайте Новини.LIVE!