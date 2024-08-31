Украинская делегация в Вашингтоне обсудила поставки оружия и реализацию Формулы мира

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на встрече с советниками по вопросам нацбезопасности. Фото: ОП

Украинская делегация посетила Вашингтон с рабочим визитом, где встретилась с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Германии и Франции. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины (ОП) в субботу, 31 августа.

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В ОП отмечают, что стороны обсудили усилия по дальнейшему укреплению украинской противовоздушной обороны и защите энергосистемы.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что для Украины критически важно как можно скорее получить необходимое оружие и снаряжение.

"Наши с вами координация и совместные усилия очень важны. Мы вместе уже прошли долгий путь и многое сделали. Но сейчас настал особый момент, когда нужно приложить максимум усилий, чтобы Украина победила. Важно правильно использовать этот момент", — сказал он.

В свою очередь министр обороны Рустем Умеров рассказал о ситуации на поле боя и потребностях Сил обороны Украины.

В ходе встречи также шла речь о расширении совместного производства оружия, инвестициях в оборонный комплекс Украины, подготовке к имплементации Украинского договора, принятого на саммите НАТО, и реализации Формулы мира, включая будущие конференции.