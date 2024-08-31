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Терор Росії можна зупинити лише одним способом — Зеленський звернувся до Заходу

31 серпня 2024 21:13
Валерія Барановська - редактор
Зеленський закликав Захід надати дозвіл бити по військових об'єктів Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Валерія Барановська - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив про наслідки російських атак на Харків. Також він закликав міжнародних партнерів надати Україні більше засобів для захисту та наголосив на необхідності ударів по російських військових об'єктах для зупинки терору.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у суботу, 31 серпня.

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Зеленський повідомив, що у Харкові триває розбір завалів після вчорашніх російських бомбардувань. Внаслідок атак загинули шість людей, 97 отримали травми. 

"Девʼяносто сім людей були травмовані – усім надано необхідну допомогу. І це тільки в Харкові, тільки один день російських ударів. Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині", — зазначив глава держави.

Він наголосив на тому, що такі терористичні удари можуть бути зупинені лише шляхом ударів по російських військових об'єктах.

"Цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору", — зауважив Зеленський.

За його словами, Україна щодня говорить про це з партнерами і переконує їх, надаючи аргументи.

"Очистити українське небо від російських керованих авіабомб — це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру", — сказав президент. 

Він закликав Сполучені Штати, Велику Британію, Францію та Німеччину надати Україні додаткові можливості для захисту, зокрема далекобійні снаряди та ракети.

"Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все це реалізувати", — звернувся до партнерів Зеленський.

Зеленський про ситуацію на фронті

Президент України повідомив, що найбільше штурмів наразі спостерігається на Покровському напрямку.

"Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту", — заявив глава держави.

Також, за його даними, сьогодні разом із Головнокомандувачем ЗСУ були обговорені деталі наступальних операцій, безпосередньо активні дії в Курській області.

"Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію", — підсумував Зеленський.

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