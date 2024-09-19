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Тищенко продлили срок домашнего ареста

19 сентября 2024 16:24
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Суд продлил Тищенко меру пресечения в виде круглосуточного ареста
Народный депутат Николай Тищенко в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В четверг, 19 сентября, Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения для народного депутата Николая Тищенко еще на два месяца. Также суд обязал продлить ношение электронного браслета на этот же период.

Об этом сообщает Суспільне.

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Согласно решению суда, Тищенко остается под круглосуточным домашним арестом до 23 ноября включительно.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока домашнего ареста и ношении электронного браслета, а также о запрете покидать место жительства в течение следующих двух месяцев.

Адвокаты Тищенко настаивали на изменении меры пресечения на ночной домашний арест с 00:00 до 07:00 или же на его увольнении под личное обязательство. Сам Тищенко также обратился в суд с просьбой об увольнении под такое обязательство.

Что предшествовало

Напомним, что 20 июня мужчины в военной форме, которые оказались охранниками Тищенко, напали на добровольца и бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия Павлова.

После этого Генеральный прокурор Украины объявил подозрение народному депутату Николаю Тищенко за происходящее в Днепре, где бывшего военнослужащего незаконно лишили свободы по его указанию. Следствие установило, что потерпевшего содержали и нанесли телесные повреждения по предварительному сговору группой лиц.

Во время обысков у народного депутата следователи ДБР нашли кучу наличных. Пачки с долларами и евро были расфасованы по пакетам.

25 июня суд назначил Тищенко два месяца круглосуточного домашнего ареста.

19 августа Печерский районный суд Киева продлил народному депутату Николаю Тищенко меру пресечения.

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