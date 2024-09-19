Суд продовжив Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового арешту

Народний депутат Микола Тищенко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 вересня, Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід для народного депутата Миколи Тищенка ще на два місяці. Також суд зобов'язав продовжити носіння електронного браслета на цей же період.

Про це повідомляє Суспільне.

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Тищенку продовжили запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, Тищенко залишається під цілодобовим домашнім арештом до 23 листопада включно.

Прокуратура клопотала про продовження терміну домашнього арешту та носіння електронного браслета, а також про заборону залишати місце проживання протягом наступних двох місяців.

Адвокати Тищенка наполягали на зміні запобіжного заходу на нічний домашній арешт з 00:00 до 07:00 або ж на його звільненні під особисте зобов'язання. Сам Тищенко також звернувся до суду з проханням про звільнення під таке зобов'язання.

Що передувало

Нагадаємо, що 20 червня, чоловіки у військовій формі, які виявилися охоронцями Тищенка, напали на добровольця та колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра Павлова.

Після цього Генеральний прокурор України оголосив підозру народному депутату Миколі Тищенку за події у Дніпрі, де колишнього військовослужбовця незаконно позбавили волі за його вказівкою. Слідство встановило, що потерпілого утримували та завдали тілесних ушкоджень за попередньою змовою групою осіб.

Під час обшуків у народного депутата слідчі ДБР знайшли купу готівки. Пачки з доларами та євро були розфасовані по пакетах.

25 червня суд призначив Тищенку два місяці цілодобового домашнього арешту.

19 серпня Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід.