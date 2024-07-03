Воины зенитных ракетных войск уничтожили тысячи враждебных целей — Зеленский

Боец бригады тактической авиации на защите неба. Фото: Владимир Зеленский

В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу военных. Он выразил благодарность воинам, защищающим жизнь украинцев.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Telegram в среду, 3 июля.

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Зеленский отметил профессионализм военных

Президент отметил, что благодаря профессионализму и преданности военных удалось уничтожить тысячи вражеских целей. Это обеспечивает эффективную защиту украинских населенных пунктов.

"Тысячи уничтоженных вражеских целей: ракет, самолетов, вертолетов и беспилотников, эффективная защита наших городов и общин денно и нощно, при любых условиях — все это достойная работа воинов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, которая спасает жизнь наших людей, сохраняет инфраструктуру'', — подчеркнул Зеленский.

Украинские военные на позиции. Фото: Владимир Зеленский

Глава государства отметил важность и значимость работы военных, обеспечивающих безопасность и защиту Украины от агрессора. Зеленский также заверил, что государство прилагает все усилия для обеспечения военных новыми инструментами и ресурсами, необходимыми для эффективной борьбы с российским террором.

"Спасибо за профессионализм и меткость, которые дают нашему государству необходимую защиту. Делаем все, чтобы у вас было еще больше инструментов для борьбы с российским террором", — подытожил Зеленский.

Военный на дежурстве. Фото: Владимир Зеленский

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский показал работу мобильных огневых групп, мужественно противостоящих российскому воздушному террору.

А 22 июня, в годовщину Второй мировой войны, глава государства показал фото бойцов, которые повторяют подвиг героев-предшественников.