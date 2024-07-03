Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Тысячи уничтоженных целей — Зеленский показал героическую работу воинов зенитных ракетных войск arrow

Тысячи уничтоженных целей — Зеленский показал героическую работу воинов зенитных ракетных войск

3 июля 2024 10:52
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Воины зенитных ракетных войск уничтожили тысячи враждебных целей — Зеленский
Боец бригады тактической авиации на защите неба. Фото: Владимир Зеленский
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В День зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу военных. Он выразил благодарность воинам, защищающим жизнь украинцев.

Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в Telegram в среду, 3 июля.

Читайте также:
ПВО Украины
Военнослужащие ведут огонь по оккупантам. Фото: Владимир Зеленский

Зеленский отметил профессионализм военных

Президент отметил, что благодаря профессионализму и преданности военных удалось уничтожить тысячи вражеских целей. Это обеспечивает эффективную защиту украинских населенных пунктов.

"Тысячи уничтоженных вражеских целей: ракет, самолетов, вертолетов и беспилотников, эффективная защита наших городов и общин денно и нощно, при любых условиях — все это достойная работа воинов зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ, которая спасает жизнь наших людей, сохраняет инфраструктуру'', — подчеркнул Зеленский.

ПВО Украины
Украинские военные на позиции. Фото: Владимир Зеленский

Глава государства отметил важность и значимость работы военных, обеспечивающих безопасность и защиту Украины от агрессора. Зеленский также заверил, что государство прилагает все усилия для обеспечения военных новыми инструментами и ресурсами, необходимыми для эффективной борьбы с российским террором.

"Спасибо за профессионализм и меткость, которые дают нашему государству необходимую защиту. Делаем все, чтобы у вас было еще больше инструментов для борьбы с российским террором", — подытожил Зеленский.

ПВО Украины
Военный на дежурстве. Фото: Владимир Зеленский

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский показал работу мобильных огневых групп, мужественно противостоящих российскому воздушному террору.

А 22 июня, в годовщину Второй мировой войны, глава государства показал фото бойцов, которые повторяют подвиг героев-предшественников.

Владимир Зеленский война военные ПВО президент война в Украине военнослужащие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны