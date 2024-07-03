Воїни зенітних ракетних військ знищили тисячі ворожих цілей — Зеленський

Боєць бригади тактичної авіації на захисті неба. Фото: Володимир Зеленський

У День зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ Президент України Володимир Зеленський високо оцінив роботу військових. Він висловив вдячність воїнам, які захищають життя українців.

Відповідний допис глава держави опублікував у Telegram у середу, 3 липня.

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Зеленський відзначив професіоналізм військових

Президент зазначив, що завдяки професіоналізму та відданості військових вдалося знищити тисячі ворожих цілей. Це забезпечує ефективний захист українських населених пунктів.

"Тисячі знищених ворожих цілей: ракет, літаків, вертольотів та безпілотників, ефективний захист наших міст і громад вдень і вночі, за будь-яких умов — усе це гідна робота воїнів зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ, яка рятує життя наших людей, зберігає інфраструктуру", — наголосив Зеленський.

Українські військові на позиції. Фото: Володимир Зеленський

Глава держави підкреслив важливість і значущість роботи військових, які забезпечують безпеку та захист України від агресора. Зеленський також запевнив, що держава докладає всіх зусиль для забезпечення військових новими інструментами та ресурсами, необхідними для ефективної боротьби з російським терором.

"Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором", — підсумував Зеленський.

Військовий на чергуванні. Фото: Володимир Зеленський

Раніше Президент України Володимир Зеленський показав роботу мобільних вогневих груп, які мужньо протистоять російському повітряному терору.

А 22 червня, в роковини Другої світової війни, глава держави показав фото бійців, які повторюють подвиг героїв-попередників.