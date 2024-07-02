Звернення президента Зеленського 2 липня — коли прибуду системи Patriot

Президент Україні Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після початку головування цієї держави у Європейському Союзі. Також глава держави наголосив на тому, що продовжуються переговори про конкретні дати передачі Україні систем Patriot.

Про це Зеленський повідомив у вівторок, 2 липня.

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"Сьогодні насичений день — візит прем'єр-міністра Віктора Орбана в Україну. Вперше за багато років, і за увесь час війни", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що це особливо важливо зараз, коли Угорщина почала головувати у Європейському Союзі.

Також глава держави заслухав доповідь очільника зовнішньої розвідки генерал-лейтенанта Олега Іващенка.

"Щойно доповідав керівник зовнішньої розвідки. Зрозуміле коло питань — про те, що нам загрожує, і про можливості, якими можемо скористатись. Є хороші перспективи", — розповів президент.

Також Зеленський розповів, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доповів щодо заходів захисту енергообʼєктів: активний захист, РЕБ і та інше.

"Доповів і щодо відбудови та нашої роботи з європейськими партнерами заради розширення імпорту електрики в Україну", — зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що зараз Україна повністю вибирає обсяг імпорту, який погоджено з ЄС. Уряд країни робить усе можливе, щоб збільшити імпорт, що має бути європейське рішення.

Окрім того, президент доручив міністру оборони України, який зараз перебуває в Америці з візитом, з'ясувати точні дати, коли до України будуть доставлені додаткові системи Patriot, про які вже було домовлено із західними партнерами.

"Дякую всім, хто дійсно повно працює заради України та українців! Дякую всім, хто вірить в Україну, хто наближає потрібні Україні результати!", — резюмував Зеленський.

Раніше ми писали, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту до Києва зазначив, що буде допомагати Україні. Він додав, що Будапешт дуже цінує українців.

Україна домовляється з Ізраїлем і США про передачу озброєння. Київ може отримати до восьми ізраїльських комплексів Patriot.