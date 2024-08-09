Скандал с Полтавским ГОКом — будут судить топменджеров компании

Прокуроры и топ-менеджеры Полтавского ГОКа. Фото: Офис генпрокурора Украины

Топ-менеджмент горно-обогатительного комбината в городе Горишние Плавни Полтавской области подозревают в легализации имущества более чем на 33 млн грн. Фигуранты легализовали более 885 тыс. тонн щебня и горной породы из-за незаконной добычи.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в пятницу, 9 августа.

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По данным следствия, глава правления комбината совместно со своим заместителем и двумя менеджерами организовали схему по легализации полезных ископаемых, которые в отсутствие соответствующей лицензии незаконно добывало предприятие.

Карьер Полтавского ГОКа в Горышних Плавнях. Источник: Офис генпрокурора Украины

"Добытые породы должны храниться в специально отведенных хранилищах, вместо этого их перерабатывали, получая щебень трех различных видов, который продавали субъектам предпринимательской деятельности. С целью придания своим действиям виду законности должностные лица вносили в отчетные документы ложные сведения о результатах переработки полезных ископаемых", — говорится в сообщении.

Вагоны Полтавского ГОКа с горной породой. Источник: Офис генпрокурора Украины

Таким образом, фигуранты легализовали более 885 тыс. тонн щебня и горной породы, общей суммой в 33,5 млн грн.

Правоохранители вручили подозрение четырем должностным лицам ГОКов. Им уже избраны меры пресечения и арестовано имущество. Также устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления с целью привлечения их к ответственности.