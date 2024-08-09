Скандал с Полтавським ГЗК — судитимуть топмендежерів компанії

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Топменеджмент Полтавського ГЗК підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин

9 серпня 2024 12:41
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
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Прокурори та топменеджери Полтавського ГЗК. Фото: Офіс генпрокурора України
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Топменеджмент гірничо-збагачувального комбінату у місті Горішні Плавні Полтавської області підозрюють у легалізації майна на понад 33 млн грн. Фігуранти легалізували понад 885 тис. тонн щебеню та гірської породи через незаконний видобуток.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора України у п'ятницю, 9 серпня.

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За даними слідства, голова правління комбінату спільно зі своїм заступником та двома менеджерами організували схему з легалізації корисних копалин, які за відсутності відповідної ліцензії незаконно видобувало підприємство.

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Кар'єр Полтавського ГЗК у Горишніх Плавнях. Джерело: Офіс генпрокурора України

"Видобуті породи мали зберігатися у спеціально відведених сховищах, натомість їх переробляли, отримуючи щебеневу продукцію трьох різних фракцій, яку продавали суб’єктам підприємницької діяльності. З метою надання своїм діям вигляду законності посадовці вносили у звітні документи неправдиві відомості про результати переробки корисних копалин", — йдеться в повідомленні.

полтавський гзк
Вагони Полтавського ГЗК з гірською породою. Джерело: Офіс генпрокурора України

Таким чином фігуранти легалізували понад 885 тис. тонн щебеню та гірської породи, загальною сумою у 33,5 млн грн.

Правоохоронці вручили підозру чотирьом посадовцям ГЗК. Їм вже обрано запобіжні заходи та заарештовано майно. Також встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину, з метою притягнення їх до відповідальності.

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Скриншот допису Офісу генпрокурора України

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