Загроза землетрусів на Полтавщині — геофізик назвав причини сейсмічної активності

Землетрус пошкодив дорогу. Ілюстративне фото: twitter.com/FlorentMejean

На Полтавщині було зафіксовано 15 землетрусів за останні 14 років. Геофізик Володимир Шляховий розповів про можливі причини такої сейсмічної активності в регіоні.

Про це він повідомив в інтерв'ю Суспільному в понеділок, 5 серпня.

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Причини землетрусів на Полтавщині

Згідно з даними Шляхового, з 2010 року в області було зафіксовано 15 землетрусів. Найнебезпечніший з них стався 3 лютого 2015 року поблизу Гадяча, з епіцентром у Сумській області. Цей землетрус був оцінений у 4,7-4,8 бала за шкалою Ріхтера.

"У земних надрах є напруження і тиск завжди, і якщо додаткові якісь збурення є і впливи, то може статися і землетрус. Більшість землетрусів на Полтавщині сталися на глибині від 5 до 11 кілометрів. Механізм подій цих землетрусів однотипний. Тобто причина завжди одна і та ж", — розповів вчений.

Розлом Перещепине – Карлівка – Зачепилівка є основним осередком сейсмічної активності, де відбулися більшість з 15 зафіксованих землетрусів. Спеціалісти Полтавської гравіметричної обсерваторії досліджують кілька потенційних причин цих землетрусів, зокрема можливі фактори, що спричиняють ці тектонічні рухи.

Розлом Перещепине – Карлівка – Зачепилівка. Фото: Суспільне

"Ймовірність впливу нафто-газового видобутку теж є. Хоча так глибоко свердловини не копають, але виключати це не можна. Також ми звернули увагу, що кількість землетрусів у Афганістані і Ірані збільшилась з початком військових конфліктів на цих землях", — пояснив геофізик.

Протягом найближчих років в Україні очікується землетрус магнітудою від 7 до 7,5 бала, який ймовірно станеться в сейсмоактивній зоні Вранча. Володимир Шляхов зазначає, що така сейсмічна активність може становити серйозну небезпеку.

Зона Вранча. Фото: bukinfo

Сейсмографи вважають, що першочергове зацікавлення у визначенні точних причин землетрусів має бути у місцевих органів влади. Це зумовлено тим, що без додаткового фінансування їхня наукова організація не зможе провести точні дослідження.

"Без нормальних ґрунтовних досліджень зробити висновки вченим складно. У цьому має бути зацікавлена місцева влада. Ми працюємо на ентузіазмі переважно. Раніше у нас дослідження проводила група у 12 людей у мене були, а тепер одна чи дві людини", — заявив Шляховий.

Науковець пояснює, що такі дослідження не вимагатимуть значних витрат, оскільки потрібне обладнання вже є в наявності, і залишилося лише залучити фахівців.