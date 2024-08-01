ГБР разоблачило масштабную организацию, которая продавала наркотики по всей Украине

Задержание подозреваемых. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований разоблачило и заблокировало деятельность масштабного наркобизнеса в восточных регионах Украины. Ежемесячная прибыль наркоторговцев составила ориентировочно 40 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 1 августа.

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В ГБР рассказали, что преступную организацию создал житель Запорожья в апреле 2023 года. В ее состав входило 15 человек, в том числе правоохранитель, помогавший наркодельцам избегать уголовной ответственности.

В частном доме организатора группировки создали лабораторию, где производили и фасовали гашиш, метамфетамин, PVP, МДМА, а также каннабис.

Обыски у наркоторговцев. Фото: ГБР

Обыски у наркоторговцев. Фото: ГБР

Обыски у наркоторговцев. Фото: ГБР

Обыски у наркоторговцев. Фото: ГБР

Обыски у наркоторговцев. Фото: ГБР 1/5 ​ 5

Правоохранители выяснили, что группа была разделена на два подразделения — одно действовало в областном центре и сбывало наркотики через Telegram-каналы с помощью почтовых рассылок. Другое "работало" в соседней области, в городе Синельниково на Днепропетровщине, и распространяло наркотики "из рук в руки". Кроме того, участники организации распространяли наркотики во всех регионах Украины.

Дельцы ежедневно сбывали примерно до 0,5 кг наркотических средств, что в месяц составляло более 30 тыс. доз. Ежемесячная прибыль наркоторговцев составила ориентировочно 40 млн грн.

"Правоохранители провели 34 обыска, в ходе которых изъяты доказательства противоправной деятельности, различные наркотические средства весом более 20 кг, оружие и взрывчатка", — говорится в сообщении.

Напомним, солдат одной из воинских частей в Харьковской области приобрел через Интернет психотропное вещество PVP. При получении посылки с наркотиками на "Новой почте" военнослужащего задержали.

Также мы писали, что в Украине ликвидировали самую масштабную сеть наркодилеров, которые ежемесячно продавали через интернет препаратов на 10 млн гривен. Спецоперации прошли в девяти областях Украины, задержаны 14 подозреваемых в торговле наркотиками.