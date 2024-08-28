Погиб экс-начальник Черкасской ОГА Сергей Сергийчук

Экс-глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук. Фото: Черкасская ОВА

Стало известно о гибели бывшего главы Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука. В ведомстве сообщили, что Сергийчук трагически погиб.

Об этом пишет пресс-служба Черкасской ОВА в среду, 28 августа.

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Что известно о трагедии

"Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Защитник Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким! Светлая память!" — говорится в сообщении.

В ведомстве не указана причина смерти, и, по данным некоторых СМИ, Сергийчук — один из четырех погибших в результате ракетного удара РФ по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. Там он находился в командировке.

Экс-глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук. Фото: Черкасская ОВА

Сергей Сергийчук был военнослужащим, участвовал в боях за Киев и Киевщину, был ветераном АТО, строителем сил ТРО ВСУ.

Он родился 22 декабря 1970 года в Киеве. Имел высшее юридическое и инженерное образование. С 1994 года работал в Службе безопасности Украины. Параллельно работал в Государственном научно-исследовательском институте технологий кибербезопасности.