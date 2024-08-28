Загинув ексначальник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук

Ексочільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Фото: Черкаська ОВА

Стало відомо про загибель колишнього очільника Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука. У відомстві повідомили, що Сергійчук трагічно загинув.

Про це пише пресслужба Черкаської ОВА у середу, 28 серпня.

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Що відомо про трагедію

"Він був керівником Черкаської обласної державної адміністрації із 28 серпня по 29 грудня 2020 року. Захисник України. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким! Світла пам’ять!" — йдеться у дописі.

У відомстві не зазначено причину смерті, та, за даними деяких ЗМІ, Сергійчук — один із чотирьох загиблих унаслідок ракетного удару РФ по готелю "Аврора" у Кривому Розі. Там він перебував у відрядженні.

Ексочільник Черкаської ОДА Сергій Сергійчук. Фото: Черкаська ОВА

Сергій Сергійчук був військовослужбовцем, брав участь у боях за Київ та Київщину, був ветераном АТО, будівничим сил ТРО ЗСУ.

Він народився 22 грудня 1970 року у Києві. Мав вищу юридичну та інженерну освіти. З 1994 року працював у Службі безпеки України. Паралельно працював у Державному науково-дослідному інституті технологій кібербезпеки.