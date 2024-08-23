В 3 ОШБр поздравили украинцев с Днем Государственного флага Украины

Военные 3-й ОШБр. Фото: скриншот

Военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады показали кадры, снятые во время операций по деоккупации украинских территорий. Защитники объяснили важность и значение украинского Государственного флага во время освобождения украинских населенных пунктов.

Видео было опубликовано в Telegram 3-й ОШБр в пятницу, 23 августа.

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Как отметили военнослужащие, под украинским флагом они отвоевывают и защищают.

"Моменты истины после тяжелых боев — возвращать и поднимать флаг над освобожденными городами и селами. Готовы бороться, уничтожать врагов, пока на всех деоккупированных территориях не развевается сине-желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области. Воины анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских войск.