У 3 ОШБр привітали українців із Днем Державного прапора України

Військові 3-ї ОШБр. Фото: скриншот

Військовослужбовці 3-ї окремої штурмової бригади показали кадри, відзняті під час операції з деокупації Українських територій. Захисники пояснили важливість та значення українського Державного прапора під час звільнення українських населених пунктів.

Відео було опубліковане в Telegram 3-ї ОШБр у п'ятницю, 23 серпня.

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Як зазначили військовослужбовці, під українським прапором вони відвойовують та захищають.

"Моменти істини після важких боїв — повертати й здіймати стяг над звільненими містами і селами. Готові боротися, нищити ворогів, допоки на всіх деокупованих територіях не замайорить синьо-жовтий", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 серпня бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розпочали наступ у Харківській області. Воїни анонсували хороші новини щодо просування українських військ.