Зеленский провел встречу с сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский и делегация Сената США. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с делегацией Сената США. В центре обсуждения находились вопросы, касающиеся завершения войны с Россией.

Об этом глава государства сообщил в Facebook в понедельник, 12 августа.

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Президент подчеркнул, что сейчас критически важно, чтобы и украинцы, и американцы добились настоящей победы в обеспечении нормальной жизни и свободы для людей.

"Сегодня встретился с делегацией Сената США. Обсудили, что конкретно нужно, чтобы завершить эту войну справедливо, в частности, нашу потребность в применении дальнобойного оружия", — отметил Зеленский.

Во время встречи сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что после избрания нового президента США у Украины будет больше военной помощи.

"Говорили, что Киев упадет за 3 дня, ну видите, как все обернулось. Все они ошибались. Через столько месяцев ваши люди страдают стойкостью, но вы уже на территории России. И это смело и прекрасно", — добавил сенатор.