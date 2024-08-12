Зеленський провів зустріч з сенаторами США

Це сміливо і чудово — Зеленський з сенаторами США обговорили операцію в Курській області
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з делегацією Сенату США. У центрі обговорення перебували питання, що стосуються завершення війни з Росією.
Про це глава держави повідомив у Facebook у понеділок, 12 серпня.
Зустріч Зеленського з сенаторами США
Президент підкреслив, що нині критично важливо, щоб і українці, і американці досягли справжньої перемоги у забезпеченні нормального життя і свободи для людей.
"Сьогодні зустрівся з делегацією Сенату США. Обговорили, що конкретно потрібно, щоб завершити цю війну справедливо, зокрема нашу потребу в застосуванні далекобійної зброї", — зазначив Зеленський.
Під час зустрічі сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив сподівання, що після обрання нового президента США Україна матиме більше військової допомоги.
"Казали, що Київ впаде за 3 дні, ну бачите, як все обернулося. Всі вони помилялися. Через стільки місяців ваші люди страждають є стійкість, але ви вже на території Росії. І це сміливо і чудово", — додав сенатор.
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