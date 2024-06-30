В НЭК "Украина" рассказали, как будут ограничивать потребление электроэнергии в понедельник, 1 июля

Темный город. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 1 июля, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений света. Ограничения будут действовать в течение всех суток, с 00:00 до 24:00.

Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Почему будут отключать свет

Причиной ограничений электроснабжения является рост потребления из-за жары.

Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут. Граждан призывают в часы, когда свет по графику есть, потреблять электроэнергию бережливо.

Напомним, в МВФ рассказали, когда в Украине стабилизируется ситуация с энергетикой. Украинцы будут испытывать дефицит электроэнергии в течение всего следующего года.

Также мы сообщали, какие убытки понесла украинская энергосистема в результате атак. Недавние обстрелы уничтожили около половины наших мощностей.