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Цілодобові обмеження — в НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в понеділок

30 червня 2024 23:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в понеділок, 1 липня
Темне місто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У понеділок, 1 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 30 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Чому відключатимуть світло

Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Громадян закликають у години, коли світло за графіком є, споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, у МВФ розповіли, коли в Україні стабілізується ситуація з енергетикою. Українці відчуватимуть дефіцит електроенергії протягом всього наступного року.

Також ми повідомляли, яких збитків зазнала українська енергосистема внаслідок атак. Нещодавні обстріли знищили близько половини наших потужностей.

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Укренерго
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