У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в понеділок, 1 липня

Цілодобові обмеження — в НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло в понеділок
У понеділок, 1 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.
Про це в неділю, 30 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".
Чому відключатимуть світло
Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку.
Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Громадян закликають у години, коли світло за графіком є, споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, у МВФ розповіли, коли в Україні стабілізується ситуація з енергетикою. Українці відчуватимуть дефіцит електроенергії протягом всього наступного року.
Також ми повідомляли, яких збитків зазнала українська енергосистема внаслідок атак. Нещодавні обстріли знищили близько половини наших потужностей.
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