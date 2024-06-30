У НЕК "України" розповіли, як обмежуватимуть споживання електроенергії в понеділок, 1 липня

Темне місто. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 1 липня, всі обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, з 00:00 до 24:00.

Про це в неділю, 30 червня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Чому відключатимуть світло

Причиною обмежень електропостачання є зростання споживання через спеку.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Громадян закликають у години, коли світло за графіком є, споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, у МВФ розповіли, коли в Україні стабілізується ситуація з енергетикою. Українці відчуватимуть дефіцит електроенергії протягом всього наступного року.

Також ми повідомляли, яких збитків зазнала українська енергосистема внаслідок атак. Нещодавні обстріли знищили близько половини наших потужностей.