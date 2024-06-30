Коли в Україні зникнуть віялові відключення — прогноз від МВФ

Електроінженер ДТЕК за роботою. Ілюстративне фото: ДТЕК

Віялові відключення світла в Україні для промисловості та побутовим споживачам стали наслідком енергетичного терору Росії. Однак, так не може тривати вічно, й у 2026 році ситуація з енергетикою в Україні стабілізується.

Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду.

Читайте також:

Коли в Україні скасують віялові відключення

Експерти прогнозують, що цьогоріч українці відчуватимуть дефіцит електроенергії в середньому у межах 10% по країні. При цьому, в пікові навантаження він підскоче до 30%, але не більше.

При зростанні дефіциту електроенергії промисловість працюватиме з меншою потужністю, а українцям планово вимикатимуть світло, зокрема й взимку. Також не виключається й те, що нові російські обстріли енергетики можуть погіршити ситуацію.

За прогнозами МВФ українці відчуватимуть дефіцит електроенергії протягом всього наступного року, втім ситуація наступного року буде кращою, ніж торік. Масштаби дефіциту електроенергії не будуть значним, але вартість електроенергії зросте аж на 60%. Це, на думку МВФ, позитивно вплине на доходи енергокомпаній, які можуть покращити ситуацію зі світлом. Водночас там переконані, що за два роки дефіцит електроенергії зникне, і віялові відключення будуть скасовані.

Нагадаємо, раніше гендиректор Yasno Сергій Коваленко, заявив, що в Україні взимку можуть вимикати світло до 12 годин на добу, тоді як остаточні попередні підрахунки можна буде зробити в серпні.

Водночас в Укренерго порекомендували засоби підготовки до зимових відключень електрики, зокрема, для мешканців будинків, де опалення залежне від електроенергії.