Чоловік оскаржив штраф 17 тис. грн за те, що не повідомив ТЦК про інвалідність — що вирішив суд

Людина з обмеженими можливостями в інвалідному візку. Ілюстративне фото: depositphotos.com

Чоловік подав позов до суду, оскаржуючи штраф ТЦК за неповідомлення про отримання третьої групи інвалідності впродовж семи днів. Суд визнав дії територіального центру комплектування правомірними і відмовив у задоволенні позову.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Чоловік подав позов до суду з проханням скасувати постанову ТЦК про штраф у розмірі 17 000 грн, накладений за те, що той не повідомив про отримання третьої групи інвалідності впродовж семи днів.

Позивач стверджує, що ТЦК повинен був отримати ці дані через електронну взаємодію з реєстрами.

При складанні протоколу про адміністративне правопорушення чоловік надав пояснення про те, що через захворювання не мав фізичної можливості протягом семи днів з`явитись і повідомити відповідні дані.

Рішення суду

Суд встановив, що чоловік був притягнутий до адміністративної відповідальності за неповідомлення ТЦК про встановлення третьої групи інвалідності впродовж семи днів.

Розглянувши усі матеріали справи, суд визнав дії ТЦК правомірними, оскільки позивач не виконав свій обов'язок повідомити про зміну своїх персональних даних, зокрема про стан здоров'я.

Чоловіку відмовили у задоволенні позову, залишивши оскаржувану постанову ТЦК без змін.