Торговое соглашение между Турцией и Украиной начало действовать

Министр торговли Турции Омер Болат и министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: hurriyetdailynews

Турция ратифицировала соглашение с Украиной о зоне свободной торговли. Известно, что документ между странами был подписан в начале 2022 года.

Об этом пишет Daily News Hurriyet в пятницу, 2 августа.

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Соглашение между Турцией и Украиной было подписано 3 февраля 2022 года. А вчера, 1 августа, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган утвердил документ.

Министр торговли страны рассказал, что объем двусторонней торговли в 2023 году составил 7,3 млрд долларов. В то же время, ожидается рост до 10 млрд долларов за короткий период.

Поэтому Турция и Украина будут продолжать укреплять сотрудничество и увеличивать взаимную торговлю и инвестиции на основе общих интересов. А турецкие компании примут активное участие в реализации соглашения по восстановлению Украины.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, завершение ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией объединит все прибрежные страны Черного моря, кроме России, в единое экономическое пространство, взаимовыгодное для всех стран.