Зеленський анонсував укладання безпекової угоди з ще однією європейською країною

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, Україна готує нові угоди та домовленості, які мають бути реалізовані цього серпня. Він зазначив, що зараз готуються кадрові рішення на урядовому рівні.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні у четвер, 1 серпня.

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Вечірнє звернення Зеленського

Зеленський анонсував переговори про безпекову угоду з ще однією європейською країною, які розпочнуться вже завтра. Він зазначив, що наразі плануються візити світових лідерів в Україну, що вплине на зміст наших переговорів і довгострокову стратегію.

"Надзвичайно важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки, і це буде гарантією більших наших можливостей зараз, в цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози. Звичайно, ключове завдання — забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України. Я вдячний усім у світі, хто нам допомагає", — заявив президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський закликав Китай зайняти рішучу позицію і примусити Росію припинити війну проти України. Він підкреслив, що Китай як одна з найвпливовіших держав має відіграти активну роль у зупиненні агресії, а не бути посередником.

Також президент Зеленський прокоментував питання відмови від українських територій, як надзвичайно складне. Він заявив, що Україна ніколи не погодиться на втрату своїх територій, оскільки це порушило б Конституцію.