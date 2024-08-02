Торговельна угода між Туреччиною та Україною почала діяти

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат та міністерка економіки України Юлія Свириденко. Фото: hurriyetdailynews

Туреччина ратифікувала угоду з Україною про зону вільної торгівлі. Відомо, що документ між країнами був підписаний ще на початку 2022 року.

Про це пише Daily News Hurriyet у п'ятницю, 2 серпня.

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Як відомо, угода між Туреччиною та Україною була підписана 3 лютого 2022 року. А вчора, 1 серпня, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган затвердив документ.

Міністр торгівлі країни розповів, що обсяг двосторонньої торгівлі у 2023 році склав 7,3 млрд доларів. Водночас очікується зростання до 10 млрд доларів за короткий період.

Тому Туреччина та Україна продовжуватимуть зміцнювати співпрацю та збільшувати взаємну торгівлю та інвестиції на основі спільних інтересів. А турецькі компанії візьмуть активну участь у реалізації угоди щодо відновлення України.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, завершення ратифікації угоди про вільну торгівлю з Туреччиною об'єднає всі прибережні країни Чорного моря, окрім Росії, в єдиний економічний простір, взаємовигідний для всіх країн.