В Британии ответили, сократят ли помощь Украине в следующем году
Военная поддержка Украины от союзников продолжится и в 2024 году. В частности, Великобритания на следующий год не будет сокращать помощь Украине.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.
Какую помощь Великобритания обещает для Украины
По словам Кэмерона, Украина уже получила военную поддержку от Соединенного Королевства на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов.
"Помощь будет осуществляться в том же масштабе, или даже в большем ", — заявил глава МИД Британии.
Впрочем, точной цифры он не назвал.
Военная помощь Украине от союзников — что известно
Добавим, что директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.
Тем временем правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.
Кроме того, Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.
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