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В Британии ответили, сократят ли помощь Украине в следующем году

5 декабря 2023 23:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В Британии ответили, сократят ли помощь Украине в следующем году
Погрузка военной помощи в Украину от Британии. Фото: eureporter.co
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Военная поддержка Украины от союзников продолжится и в 2024 году. В частности, Великобритания на следующий год не будет сокращать помощь Украине.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, пишет The Guardian.

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По словам Кэмерона, Украина уже получила военную поддержку от Соединенного Королевства на сумму 4,6 млрд фунтов стерлингов.

"Помощь будет осуществляться в том же масштабе, или даже в большем ", — заявил глава МИД Британии.

Впрочем, точной цифры он не назвал.

Военная помощь Украине от союзников — что известно

Добавим, что директор Офиса менеджмента и бюджета США Шаланда Янг предупредила, что до конца года в США полностью иссякнут ресурсы для поддержки Украины. Поэтому Конгрессу направили срочное письмо о необходимости утвердить помощь.

Тем временем правительство Германии 1 декабря решило предоставить Украине новый пакет военной помощи Украине. В него входят различные виды техники, снаряды и системы для противодействия дронам.

Кроме того, Нидерланды объявили о предоставлении дополнительной помощи для Украины в следующем году. Речь идет о 2,5 млрд евро.

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