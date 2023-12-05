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У Британії відповіли, чи скоротять допомогу Україні наступного року

5 грудня 2023 23:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Британії відповіли, чи скоротять допомогу Україні наступного року
Погрузка військової допомоги Україні від Британії. Фото: eureporter.co
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Військова підтримка України від союзників продовжиться і 2024 року. Зокрема, Велика Британія наступного року не скорочуватиме допомогу Україні.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон, пише The Guardian.

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За словами Кемерона, Україна вже отримала військову підтримку від Сполученого Королівства на суму 4,6 млрд фунтів стерлінгів.

"Допомога буде здійснюватися у тому ж масштабі, або ж навіть у більшому", — заявив очільник МЗС Британії.

Утім, точну цифру він не назвав.

Військова допомога Україні від союзників — що відомо

Додамо, що директор Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ попередила, що до кінця року в США повністю вичерпаються ресурси для підтримки України. Через це Конгресу надіслали терміновий лист щодо необхідності затвердити допомогу. 

Тим часом уряд Німеччини 1 грудня вирішив надати Україні новий пакет військової допомоги Україні. До нього входять різні види техніки, снаряди та системи для протидії дронам.

Крім того, Нідерланди оголосили про надання додаткової допомоги для України наступного року. Йдеться про 2,5 млрд євро.

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