В Черновицкой области судили россиянку за поддержку войны

Заседание суда. Фото иллюстративное: newch.tv

В Черновицкой области отстояли приговор россиянке, которая поддерживает оккупантов и полномасштабное вторжение. Ей назначили восемь лет тюрьмы и конфискацию имущества в пользу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры в Facebook.

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"При принципиальной позиции прокуроров Черновицкой областной прокуратуры Черновицкий апелляционный суд оставил без изменений приговор гражданке страны-агрессора за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганду войны и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Фигурантке назначено наказание в порядке заочного судопроизводства — восемь лет лишения свободы с конфискацией в доход государства имущества. Речь идет о крытом рынке и квартире в Черновцах.

Женщина проживала на территории Черновицкой области. Там она занималась предпринимательской деятельностью. Однако в 2016 году она выехала в Россию. В своих соцсетях женщина пропагандирует антиукраинские нарративы, оправдывает и поддерживает преступные действия оккупантов в Украине. Фигурантка призывает объединиться вокруг диктатора Владимира Путина.

С решением суда сторона защиты не согласилась и подала апелляцию, требуя отмены конфискации имущества.

"Однако прокуроры доказали, что решение суда первой инстанции законно, а назначенное наказание справедливо", — говорится в сообщении.