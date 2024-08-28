У Чернівецькій області судили росіянку за підтримку війни

Засідання суду. Фото ілюстративне: newch.tv

У Чернівецькій області відстояли вирок росіянці, яка підтримує окупантів та повномасштабне вторгнення. Їй призначили вісім років тюрми та конфіскацію майна на користь України.

Про це повідомила пресслужба Чернівецької обласної прокуратури у Facebook.

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"За принципової позиції прокурорів Чернівецької обласної прокуратури Чернівецький апеляційний суд залишив без змін вирок громадянці країни-агресора за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, пропаганду війни та виправдовування збройної агресії РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Фігурантці призначено покарання у порядку заочного судочинства — вісім років позбавлення волі з конфіскацією у дохід держави майна. Йдеться про критий ринок та квартиру у Чернівцях.

Жінка проживала на території Чернівецької області. Там вона займалась підприємницькою діяльністю. Однак у 2016 році вона виїхала в Росію. У своїх соцмережах жінка пропагує антиукраїнські наративи, виправдовує та підтримує злочинні дії окупантів в Україні. Фігурантка закликає об'єднатися довкола диктатора Володимира Путіна.

З рішенням суду сторона захисту не погодилась та подала апеляцію, вимагаючи скасувати конфіскацію майна.

"Однак прокурори довели, що рішення суду першої інстанції є законним, а призначене покарання справедливим", — йдеться у повідомленні.