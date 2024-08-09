На Донеччине продлили комендантский час - детали

Люди в Донецкой области. Иллюстративное фото: Суспільне

В Донецкой области с 12 августа начнут действовать новые правила комендантского часа. Ее продолжительность будет зависеть от расстояния населенного пункта до линии фронта.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин в Telegram в пятницу, 9 августа.

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В зависимости от расстояния до фронта будут действовать два графика комендантского часа:

в населенных пунктах, расположенных от линии фронта более чем на 10 километров, — с 21:00 до 05:00;

в населенных пунктах, которые находятся от линии фронта меньше 10 километров, — с 17:00 до 09:00.

Также долгий комендантский час установлен в таких городах: Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр и Торецк.

Филашкин призвал всех, кто до сих пор остается в Донецкой области, придерживаться комендантского часа и избегать массовых скоплений людей.

Полный список населенных пунктов с длинным комендантским часом доступны по ссылке.