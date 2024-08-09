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У деяких населених пунктах на Донеччині подовжили комендантську годину, — ОВА

9 серпня 2024 21:25
Євгенія Брюховецька - редактор
На Донеччині подовжили комендантську годину - деталі
Люди на Донеччині. Ілюстративне фото: Суспільне
Євгенія Брюховецька - редактор

У Донецькій області з 12 серпня почнуть діяти нові правила комендантської години. Її тривалість буде залежати від відстані населеного пункту до лінії фронту.

Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram у п'ятницю, 9 серпня.

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Залежно від відстані до фронту будуть діяти два графіки комендантської години:

  • у населених пунктах, які розташовані від лінії фронту на понад 10 кілометрів, — з 21:00 до 05:00;
  • у населених пунктах, які знаходяться від лінії фронту менше, аніж 10 кілометрів, — з 17:00 до 09:00.

Також довга комендантська година встановлена у таких містах: Вугледар, Гірник, Красногорівка, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Українськ, Сіверськ, Часів Яр та Торецьк.

Філашкін закликав всіх, хто досі залишається на Донеччині, дотримуватися комендантської години та уникати масових скупчень людей.

Повний список населених пунктів із довгою комендантською годиною доступні за посиланням.

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Скриншот допису Філашкіна

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