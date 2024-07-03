Россия должна вывести войска из Украины - США в ответ на заявления Орбана

Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател. Фото: пресс-служба Госдепа

Влиятельные страны должны оказывать давление на Россию, чтобы она полностью вывела свои войска из Украины. РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также игнорирует Устав ООН.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Пател отметил, что США вместе с НАТО отстаивают такую позицию, что каждая страна должна сделать все возможное для полного вывода российских войск с территории Украины.

"Мы вместе с НАТО заявили однозначно: единственно возможное решение — это то, что Российская Федерация должна покинуть территорию Украины", — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Россия является агрессором, нарушающим территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также Пател отметил, что Москва игнорирует Устав ООН.

"Я оставлю право отдельным странам комментировать свою политику, но мы четко дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что каждое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно делать все возможное для полного выхода России из Украины", — подытожил он.

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией.

Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня на фронте для переговоров. В Офисе президента подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается заставить Украину принять такой формат мирного процесса.