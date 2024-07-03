Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow В Госдепе США отреагировали на последние заявления Орбана по Украине arrow

В Госдепе США отреагировали на последние заявления Орбана по Украине

3 июля 2024 09:47
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Россия должна вывести войска из Украины - США в ответ на заявления Орбана
Заместитель представителя Госдепартамента США Ведант Пател. Фото: пресс-служба Госдепа
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Влиятельные страны должны оказывать давление на Россию, чтобы она полностью вывела свои войска из Украины. РФ нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также игнорирует Устав ООН.

Об этом на брифинге заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Читайте также:

Реакция Госдепа на заявления Орбана

Пател отметил, что США вместе с НАТО отстаивают такую позицию, что каждая страна должна сделать все возможное для полного вывода российских войск с территории Украины.

"Мы вместе с НАТО заявили однозначно: единственно возможное решение — это то, что Российская Федерация должна покинуть территорию Украины", — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что Россия является агрессором, нарушающим территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также Пател отметил, что Москва игнорирует Устав ООН.

"Я оставлю право отдельным странам комментировать свою политику, но мы четко дали понять партнерам и союзникам по всему миру, что каждое государство, имеющее влияние или играющее определенную роль, должно делать все возможное для полного выхода России из Украины", — подытожил он.

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прекращение огня ускорит темп переговоров с Россией.

Украина отклонила предложение Орбана о прекращении огня на фронте для переговоров. В Офисе президента подчеркнули, что это не первый случай, когда другая страна пытается заставить Украину принять такой формат мирного процесса.

США война Венгрия Украина Виктор Орбан война в Украине Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны