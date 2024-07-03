Росія має вивести війська з України — США у відповідь на заяви Орбана

Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател. Фото: пресслужба Держдепу

Впливові країни мають тиснути на Росію, аби вона повністю вивела свої війська з України. РФ порушує територіальну цілісність і суверенітет України та ігнорує Статут ООН.

Про це на брифінгу заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, коментуючи заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Пател наголосив, що США разом із НАТО відстоюють таку позицію, що кожна в країна повинна зробити все можливе для повного виведення російських військ з території України.

"Ми разом із НАТО заявили однозначно: єдине можливе рішення — це те, що Російська Федерація повинна покинути територію України", — сказав представник Держдепу.

Він підкреслив, що Росія є агресором, який порушує територіальну цілісність і суверенітет України.

Також Пател зазначив, що Москва ігнорує Статут ООН.

"Я залишу право окремим країнам коментувати свою політику, але ми чітко дали зрозуміти партнерам і союзникам по всьому світу, що кожна держава, яка має вплив або грає певну роль, повинна робити все можливе для повного виходу Росії з України", — підсумував він.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією.

Україна відхилила пропозицію Орбана про припинення вогню на фронті задля переговорів. В Офісі президента підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.