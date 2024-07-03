В ОП розповіли, що відповів Зеленський на пропозицію Орбана

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна відхилила пропозицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню на фронті задля переговорів. В Офісі президента підкреслили, що це не перший випадок, коли інша країна намагається змусити Україну прийняти такий формат мирного процесу.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква ефірі телемарафону у вівторок, 2 липня.

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"Скажу вам, що це не перша країна, яка говорить про такий можливий варіант розвитку подій. Президент України, безумовно, дав можливість прем'єр-міністру Угорщини висловити свою думку... Він вислухав співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію. Позиція України досить чітка, зрозуміла і відома. Ми говоримо про те, що Україна дійсно хоче для себе миру. Це логічно. Для цього в нас є інструмент — Саміт миру, який відбувся, і готуємося до другого", — розповів заступник глави ОП.

Він зауважив, що також обговорювалася можлива участь Росії на другому саміті миру. Жовква висловив думку, що це можливо лише в разі, якщо влада РФ змінить підхід від ультиматумів до конструктивного діалогу.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що припинення вогню прискорить темп переговорів з Росією.

Раніше ми повідомляли, що Орбан під час візиту до Києва зазначив, що буде допомагати Україні, і сказав, що Будапешт дуже цінує українців.