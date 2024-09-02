Зеленский ознакомился с восстановлением дома в Запорожье, разрушенного российским ударом

Зеленский показал восстановленный дом в Запорожье, который разрушили оккупанты в 2022 году
Во время поездки в Запорожье Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с процессом восстановления многоквартирного дома, разрушенного российскими оккупантами в октябре 2022 года. Там восстановили и отремонтировали разрушенные держательные конструкции, а также 24 квартиры.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в понедельник, 2 сентября.
Восстановление дома в Запорожье
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что работы должны завершить уже в следующем месяце.
Зеленский также пообщался с жителями этого дома и осмотрел укрытие, обеспеченное всем необходимым для длительного пребывания.
По этой многоэтажке российские оккупанты нанесли ракетный удар 6 октября 2022 года. В результате атаки погибли 14 человек и еще 40 пострадали.
По словам Федорова, в городе сейчас восстанавливают еще 11 домов.
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