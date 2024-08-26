В Днепре жена военного стала жертвой жестокого избиения

В Днепре жестоко избили жену военнослужащего — детали дела
В Днепре прямо посреди улицы пьяный мужчина напал на жену военного и жестоко избил женщину. На видео видно, как злоумышленник валит жертву не землю и наносит ей удары руками и ногами.
Об этом жертва нападения, активистка Леся Волобуева, сообщила на своей странице в Instagram в понедельник, 26 августа.
Избиение жены военного в Днепре
Леся Волобуева является женой военного, который находится в больнице после тяжелого ранения и временно не способен самостоятельно передвигаться. Девушка участвует в митингах в поддержку военнопленных и "Деньги на ВСУ".
Нападение произошло 9 августа, когда женщина возвращалась домой. По словам пострадавшей, пьяный сосед отдыхал у ее дома в компании семьи и друга. Мужчина начал жестоко избивать женщину руками и ногами. В настоящее время нападающий находится под стражей.
"Во время судебных заседаний он ведет себя дерзко и считает себя невиновным, а свидетели с его стороны дают ложные показания, хотя есть видео с камер наблюдений, где все четко и ясно видно", — пишет пострадавшая.
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