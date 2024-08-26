У Дніпрі дружина військового стала жертвою жорстокого побиття

Напад на дружину військового в Дніпрі. Фото: скриншот

У Дніпрі просто посеред вулиці п'яний чоловік напав на дружину військового та жорстоко побив жінку. На відео видно, як зловмисник валить жертву не землю та завдає їй ударів руками та ногами.

Про це жертва нападу, активістка Леся Волобуєва повідомила на своїй сторінці в Instagram у понеділок, 26 серпня.

Читайте також:

Побиття дружини військового в Дніпрі

Леся Волобуєва є дружиною військового, який наразі перебуває в лікарні після важкого поранення і тимчасово не здатен самостійно пересуватись. Дівчина бере участь у мітингах на підтримку військовополонених і "Гроші на ЗСУ".

Напад трапився 9 серпня, коли жінка поверталася додому. За словами постраждалої, п'яний сусід відпочивав біля її будинку в компанії родини і друга. Чоловік почав жорстоко бити жінку руками та ногами. Наразі нападник перебуває під вартою.

"Під час судових засідань він поводить себе зухвало і вважає себе невинним, а свідки з його сторони дають хибні показання, хоча є відео з камер спостережень, де все чітко і ясно видно", — пише постраждала.