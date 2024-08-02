Почему погибают мужчины на Тысе - новости Украины

Пограничники Мукачевского отряда. Фото: ГНСУ

Темное время суток, острые и скользкие камни, неизвестное дно, стремительное и холодное течение в любое время года – основные факторы, которые чаще всего приводят к гибели людей в воде. А то, что пограничники стреляют в спины людей или минуют берег Тысы – исключительно слухи российской пропаганды.

Об этом Новини.LIVE рассказала пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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"Берег Тысы опасен камнями, где уже в первые секунды люди поскользаются и тело уже плывет по середине реки. Не то чтобы убился сразу на этих камнях, хотя и такое возможно. Человек ударился, потерял сознание, ситуация беспомощности, а вода делает свое", – говорит Федорова.

По ее словам, по требованию переправителей эти люди вынуждены пересекать границу именно в темное время суток. Но если днем можно хорошо рассмотреть как реку, так и берег, можно оценить всю опасность, то сделать это ночью, когда человек, пытаясь избежать встречи с пограничниками, хочет быстро погрузиться в воду и быстро пересечь ее, становится фактором травматизации и смерти.

"Человек остается один на один с природной стихией и может случиться так, что помочь ему будет некому. Возможно, цифра погибших и больше. Ведь многие из тех, кто не смог преодолеть данную реку, так и остался под этими камнями или корневищем деревьев. Тела разлагаются, и мы такие находили. Скелеты удавалось доставать из реки только благодаря одежде, которая не успел так повредиться", — подытожила Федорова.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 37 мужчин. В то же время эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.