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У ДПСУ назвали причини, які призводять до гибелі чоловіків на Тисі

2 серпня 2024 22:05
Галина Остаповець - Журналіст
Чому гинуть чоловіки на Тисі - новини України
Прикордонники Мукачівського загону. Фото: ДПСУ
Галина Остаповець - Журналіст

Темний час доби, гостре та слизьке каміння, невідоме дно, стрімка та холодна течія у будь-яку пору року є основними чинниками, які найчастіше призводять до загибелі людей у воді. А те, що прикордонники стріляють у спини людей або мінують берег Тиси — виключно чутки російської пропаганди.

Про це Новини.LIVE розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

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"Берег Тиси небезпечний камінням, де вже у перші секунди люди послизаються і тіло вже пливе посередині річки. Не те, щоби вбився відразу на цьому камінні, хоча і таке можливо. Людина вдарилася, втратила свідомість, ситуація безпорадності, а вода робить своє", — каже Федорова.  

За її словами, на вимогу переправників, ці люди змушені перетинати кордон саме в темний час доби. Але якщо вдень можна добре роздивитися як річку, так і берег, можна оцінити всю небезпеку, то зробити це вночі, коли людина, намагаючись уникнути зустрічі із прикордонниками, спробує швидко зануритися у воді та швидко її перетнути, стає чинником травматизації та смерті.

"Людина залишається сам на сам із природною стихією, і може статися так, що допомогти їй буде нікому. Можливо, цифра загиблих і більша. Адже багато з тих, хто не зміг подолати дану річку, так і залишився під цим камінням або ж кореневищем дерев. Тіла розкладаються, і ми такі знаходили. Скелети вдавалося діставати з річки тільки завдяки одягу, який не встиг так пошкодитися", — наголосила Федорова.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України у водах Тиси загинуло 37 чоловіків. Водночас ця цифра може бути більшою, оскільки не завжди вдається знаходити тіла. 
 

прикордонники мобілізація війна в Україні війна річка Тиса

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