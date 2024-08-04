На Тысе задержали мужчин призывного возраста - новости Украины

Пограничники Мукачевского отряда. Фото: ГНСУ

Пограничники Мукачевского пограничного отряда еженедельно задерживают как группы людей, так и одиночек, пытающихся незаконно перейти границу Украины, переплыв реку Тиса. Больше случаев фиксируют именно в темное время суток.

Об этом Новини.LIVE рассказали пограничники Мукачевского отряда.

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"Думают, что ночью будет проще переплыть Тису, потому что их меньше кто увидит. Но это хуже для мужчин, потому что они не понимают, куда идут, что это вообще за река и как она выглядит. Вот на днях мы задержали 4 человека, которых переправщики заверили, что река неглубокая, по пояс, поэтому они не боялись, пока не увидели ее", — подчеркнули пограничники.

В ГНСУ отметили, что горная река Тиса — это не пруд в селе и не водохранилище. Она достаточно непредсказуема. В частности, из-за холодных и стремительных подводных течений.

"Никто не представляет, что 20-30 см от поверхности воды много разных камней. Течение может снести, ударитесь головой, потеряете сознание и человек может погибнуть. К тому же тело разогретое, на улице жара, а река очень холодная и если забежать в ее — в какой-то момент просто может остановиться сердце", — предупредили пограничники.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 37 мужчин. В то же время эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.