На Тысе задержали мужчин призывного возраста - новости Украины

В ГНСУ рассказали, как часто задерживают мужчин на Тисе
Пограничники Мукачевского пограничного отряда еженедельно задерживают как группы людей, так и одиночек, пытающихся незаконно перейти границу Украины, переплыв реку Тиса. Больше случаев фиксируют именно в темное время суток.
Об этом Новини.LIVE рассказали пограничники Мукачевского отряда.
"Думают, что ночью будет проще переплыть Тису, потому что их меньше кто увидит. Но это хуже для мужчин, потому что они не понимают, куда идут, что это вообще за река и как она выглядит. Вот на днях мы задержали 4 человека, которых переправщики заверили, что река неглубокая, по пояс, поэтому они не боялись, пока не увидели ее", — подчеркнули пограничники.
В ГНСУ отметили, что горная река Тиса — это не пруд в селе и не водохранилище. Она достаточно непредсказуема. В частности, из-за холодных и стремительных подводных течений.
"Никто не представляет, что 20-30 см от поверхности воды много разных камней. Течение может снести, ударитесь головой, потеряете сознание и человек может погибнуть. К тому же тело разогретое, на улице жара, а река очень холодная и если забежать в ее — в какой-то момент просто может остановиться сердце", — предупредили пограничники.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в водах Тисы погибли 37 мужчин. В то же время эта цифра может быть больше, поскольку не всегда удается находить тела.
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